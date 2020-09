Giulia De Lellis | addio definitivo ad Andrea Damante? La rivelazione

Leggi su chenews

(Di martedì 15 settembre 2020) La relazione traDeedcontinua a far discutere, ma questa volta è proprio l’influencer a rivelare alcuni dettagli: è davvero finita?De, Fonte foto: Instagram (@de103)De, famosa influencer ed ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne‘, ha deciso di rispondere ad alcune domande fatte dai suoi followers su Instagram in merito alla sua relazione, a questo punto ex relazione, con. Nelle scorse settimane, infatti, i diversi giornali di gossip non hanno fatto altro che presumere una crisi trae il suo, ora ...