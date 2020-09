Giovani per il No, over 50 per il Sì: il paradosso generazionale sul referendum (Di martedì 15 settembre 2020) Il referendum sul taglio dei parlamentari dà vita a uno scontro generazionale: over 50 per il Sì, Giovani per il No Il referendum sul taglio dei parlamentari, in programma il 20 e 21 settembre 2020, ha dato vita a un vero e proprio scontro generazionale con gli over 50 schierati per il Sì e i Giovani a favore del No. Nulla di strano se non fosse per il fatto che queste due posizioni contrapposte formano un vero e proprio paradosso dal momento che ci si aspetterebbe esattamente il contrario. Il Sì al referendum, che darebbe il via libera alla riforma sul taglio dei parlamentari, è infatti un voto anti-sistema, mentre il No, che lascerebbe di fatto tutto così come è ora, ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020) Ilsul taglio dei parlamentari dà vita a uno scontro50 per il Sì,per il No Ilsul taglio dei parlamentari, in programma il 20 e 21 settembre 2020, ha dato vita a un vero e proprio scontrocon gli50 schierati per il Sì e ia favore del No. Nulla di strano se non fosse per il fatto che queste due posizioni contrapposte formano un vero e propriodal momento che ci si aspetterebbe esattamente il contrario. Il Sì al, che darebbe il via libera alla riforma sul taglio dei parlamentari, è infatti un voto anti-sistema, mentre il No, che lascerebbe di fatto tutto così come è ora, ...

