Gilchrist Philip Morris | Nella scienza fondamentale onestà e trasparenza

(Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set. - (Adnkronos) - "I dati del sondaggio che pubblichiamo oggi mostrano che l'opinione pubblica chiede 'più' ma ha problemi a comprendere" che i risultati richiedono tempo e non sono sempre univoci: "dovremmo essere onesti nel processo scientifico, èla, la capcità di replicare" gli esperimenti e i risultati. Lo sottolinea Moira, Vice President Strategic & Scientific Communications diInternational, in un dibattito a margine della presentazione dello studio “In Support of the Primacy of Science”, promosso dalla multinazionale., ammettendo le difficoltà "di lavorare in un settore 'controverso', dove a volte le emozioni superano i fatti" , ricorda che ...

(Adnkronos) - "La scienza può contribuire enormemente nel nostro sforzo collettivo di cercare di dare una risposta ai problemi più urgenti" ha dichiarato Moira Gilchrist, Vice President Strategic & Sc ...Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE: PM) today released "In Support of the Primacy of Science," a white paper exploring international attitudes regarding the role of science in society, busin ...