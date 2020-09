GF Vip | paura per Tommaso Zorzi “Ho la febbre” | ma il pericolo coronavirus sembra scongiurato

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 15 settembre 2020) Nemmeno il tempo di cominciare e il Grande Fratello Vip deve già fare i conti con i primi problemi. Subito dopo la primissima puntata dell’ormai celebre format, uno dei concorrenti ha cominciato ad accusare sintomi riconducibili ad uno stato febbrile. Si tratta di, influencer e creator milanese, che ha detto subito ai suoi “compagni di viaggio” di non sentirsi molto bene e di avere freddo.ha tranquillizzato tutti, spiegando che molto probabilmente si tratta di sinusite e che queste condizioni di salute vanno avanti già da un paio di giorni. Anche per questo la produzione del GF Vip ha provveduto a somministrargli un antibiotico e la tachipirina. Tra i nuovi inquilini della Casa più famosa d’Italia è passato per qualche minuto il pensiero che fosse un contagio da ...