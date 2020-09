“GF Vip” | l’ingresso di Flavia Vento è nei panni di una sirena | “Venite qui marinai”

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 15 settembre 2020) “Venite qui marinai!”.intona il canto delle sirene e con un appariscente abito di scena, con tanto di pinna, fa ingresso così nella casa del “Grande Fratello Vip”. Ad ascoltarla gli uomini del reality raccolti nel confessionale pronti a godersi l’esibizione. Una scena esilarante che non ha lasciato indifferente neppure Alfonso Signorini. La showgirl è stata poi raggiunta da Enock Barwuah che l’ha presa in braccio per portarla nel salotto della Casa dove era attesa dagli tutti gli altri coinquilini.