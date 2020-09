Gf Vip, la contessa senza freni. Dalla Parietti alla Ruta, ce l'ha con tutti - (Di martedì 15 settembre 2020) Roberta Damiata Irriverente e genuina Patrizia De Blanck in un solo giorno ha sbaragliato tutti i concorrenti, diventando la "queen" dei social e la preferita della casa del Grande Fratello Al Grande Fratello non è entrato un concorrente, ma un vero e proprio ciclone. La contessa Patrizia De Blanck ha messo subito le cose in chiaro su chi sarà una delle protagoniste del reality di quest’anno. La sua sfuriata con Tommaso Zorzi “non ti saluto! Str***o” ha fatto impazzire i social. Il suo modo di parlare colorito, condito con tanti “vaffa” l’ha fatta subito diventare la “contessa del popolo” come lei stessa di definisce da tanto tempo. E non è bastata la notte per farla tranquillizzare, anzi, le luci che al Grande Fratello rimangono accese per permettere le ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Roberta Damiata Irriverente e genuina Patrizia De Blanck in un solo giorno ha sbaragliatoi concorrenti, diventando la "queen" dei social e la preferita della casa del Grande Fratello Al Grande Fratello non è entrato un concorrente, ma un vero e proprio ciclone. LaPatrizia De Blanck ha messo subito le cose in chiaro su chi sarà una delle protagoniste del reality di quest’anno. La sua sfuriata con Tommaso Zorzi “non ti saluto! Str***o” ha fatto impazzire i social. Il suo modo di parlare colorito, condito con tanti “vaffa” l’ha fatta subito diventare la “del popolo” come lei stessa di definisce da tanto tempo. E non è bastata la notte per farla tranquillizzare, anzi, le luci che al Grande Fratello rimangono accese per permettere le ...

