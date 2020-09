GF Vip, Flavia Vento piange disperata: “Non li ho mai lasciati soli” (Di martedì 15 settembre 2020) Prime 24 ore dentro la Casa del Grande Fratello Vip, ma già tante emozioni. Il pubblico del programma Mediaset tra quelli più di successo sta iniziando a conoscere i suoi protagonisti e tra uno spogliarello improvvisato di Patrizia De Blanck e qualche colpo di scena inaspettato, tocca ora a Flavia Vento. L’attrice e modella è scoppiata in lacrime dopo la prima notte nella Casa più spiata d’Italia. GF Vip, Flavia Vento in lacrime per i cani Mattinata decisamente movimentata a Cinecittà. Il risveglio dei concorrenti del GF Vip ha visto prima Patrizia De Blanck lamentarsi per le luci troppo forti, tanto da minacciare di lasciare già la Casa, quindi un inaspettato crollo emotivo di Flavia Vento. Ad accorgersi del momento delicato ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 settembre 2020) Prime 24 ore dentro la Casa del Grande Fratello Vip, ma già tante emozioni. Il pubblico del programma Mediaset tra quelli più di successo sta iniziando a conoscere i suoi protagonisti e tra uno spogliarello improvvisato di Patrizia De Blanck e qualche colpo di scena inaspettato, tocca ora a. L’attrice e modella è scoppiata in lacrime dopo la prima notte nella Casa più spiata d’Italia. GF Vip,in lacrime per i cani Mattinata decisamente movimentata a Cinecittà. Il risveglio dei concorrenti del GF Vip ha visto prima Patrizia De Blanck lamentarsi per le luci troppo forti, tanto da minacciare di lasciare già la Casa, quindi un inaspettato crollo emotivo di. Ad accorgersi del momento delicato ...

degortespietro : Ma a Flavia Vento al grande fratello Gli mancano i suoi cani???? , ma neanche un bambino avrebbe resisto meno di un g… - MarcoCaldera15 : @GrandeFratello #gif vip siamo apposto la Flavia vento se ne - CrisciGloria : Gf Vip, Flavia Vento in lacrime per i suoi cani: «Non li ho mai lasciati da soli, a mia madre non frega niente» - marettats : RT @opificioprugna: Flavia Vento al Grande Fratello Vip. Finalmente un personaggio che ne aumenti il livello culturale. ( Lucilla Masini @… - doctorgis84 : RT @opificioprugna: Flavia Vento al Grande Fratello Vip. Finalmente un personaggio che ne aumenti il livello culturale. ( Lucilla Masini @… -