Il Grande Fratello Vip 2020 è iniziato e tra le protagoniste della prima serata si è distinta Dayane Mello che, poco prima dell'ingresso in Casa, ha ritrovato l'ex cognato, Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Sono passati ben tre anni da quando Dayane Mello rivelò di aver avuto un flirt lampo, ma molto passionale, con … L'articolo Gf Vip, Dayane Mello ritrova l'ex cognato Quel flirt mai dimenticato con Mario Balotelli proviene da www.meteoweek.com.

