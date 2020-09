GF Vip, dalla Vento sirena alle sfuriate della De Blanck: pagelle della 1° puntata (Di martedì 15 settembre 2020) Se il buongiorno si vede dal mattino, questa quinta edizione del Grande Fratello Vip ha tutte le carte in regola per fare il botto di ascolti. Tra bellezze mozzafiato, vecchie glorie dello spettacolo, star del web, beniamini della tv nazional-popolare e soprattutto personaggi decisamente eccentrici, Signorini è riuscito ad assemblare un cast variegato in grado di stuzzicare ogni palato. E la prima puntata, andata in onda lunedì 14 settembre 2020, lo ha dimostrato alla grande. Le nostre pagelle. ALFONSO SIGNORINI: la lingua impastata e l’emozione palese della prima puntata dello scorso anno, quando si cimentava per la prima volta alla conduzione del reality, sono ormai un lontano ricordo. Alfonso conosce ormai bene l’oggetto che maneggia ... Leggi su dilei (Di martedì 15 settembre 2020) Se il buongiorno si vede dal mattino, questa quinta edizione del Grande Fratello Vip ha tutte le carte in regola per fare il botto di ascolti. Tra bellezze mozzafiato, vecchie glorie dello spettacolo, star del web, beniaminitv nazional-popolare e soprattutto personaggi decisamente eccentrici, Signorini è riuscito ad assemblare un cast variegato in grado di stuzzicare ogni palato. E la prima, andata in onda lunedì 14 settembre 2020, lo ha dimostrato alla grande. Le nostre. ALFONSO SIGNORINI: la lingua impastata e l’emozione paleseprimadello scorso anno, quando si cimentava per la prima volta alla conduzione del reality, sono ormai un lontano ricordo. Alfonso conosce ormai bene l’oggetto che maneggia ...

ClaudioStel : RT @adrianobusolin: ANDATE A LAVORERE #PIPINOTI !'Siamo su una corda'. #GFVip, un caso di #coronavirus a poche ore dalla diretta https://t.… - jonathanmarang2 : @Fedez Inoltre spesso sia Vip che politici vi divertite a fare feste con le droghe pensando solamente al divertimen… - jonathanmarang2 : @Fedez Bisogna conoscere la realtà. Nella periferia di Roma lo spaccio è la prima fonte di guadagno per i giovani “… - aslkpoqw9 : Come scordare la sua entrata, spettacolare. 'Io sono un uomo del popolo non posso entrare dalla porta rossa che è l… - bacifinoaridere : Volevo guardare il gf vip ma la prolunga mi ha lasciata a piedi e la TV è troppo lontana dalla presa, rip -