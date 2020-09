‘Gf Vip 5’ | ecco come sono andati gli ascolti della prima puntata!

Leggi su isaechia

(Di martedì 15 settembre 2020) E’ andata in onda ieri sera su Canale 5 la puntata d’esordioquinta edizione del Grande Fratello Vip. Un inizio scoppiettante per il reality condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini, affiancato per l’occasione dall’ex giaffina Antonella Elia e da Pupo nel ruolo di opinionisti. Avrà riscosso il successo del pubblico il primo appuntamento di ieri sera? Decisamente sì. A seguire la trasmissione, infatti,stati ben 2.833.000 spettatori, pari al 18.99% di share, non abbastanza però per superare la concorrenza: la replica de Il Commissario Montalbano – Una Faccenda Delicata ha conquistato 3.700.000 spettatori pari al 19.06% di share. Voi che ne pensate? Avete seguito il Gf Vip 5 ieri? L'articolo ‘Gf Vip 5’,...