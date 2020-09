Gestione del ciclo dei rifiuti | organizzato Tavolo Tecnico dal presidente De Maria

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ildella Provincia di Benevento, Antonio Di, ha convocato alla Rocca dei Rettori per le 11.30 di lunedì 28 settembre 2020 ilche ha il compito di analizzare lo stato di fatto in materia dideldeial fine di elaborare un programma operativo. La nota è stata inviata al Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, aldell’Ente Ambito, Pasquale Iacovella, aldell’Organo Liquidazione Samte, Carmine Agostinelli, all’Amm/ne Unico dell’Asia Benevento, Donato Madaro, e al Vicedella Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. La proposta ...

I Carabinieri della stazione di Afragola – nell’ambito dei servizio disposti dal comando provinciale di napoli volti al contrasto dei reati di natura ambientale – hanno denunciato per attività di ges ...Una raccomandata da 5 milioni di euro. A tanto ammonta la multa che l’Autorità Antitrust ha comminato a Poste Italiane per la gestione del servizio delle lettere raccomandate. Il massimo possibile. Ce ...L’Aquila, 15 settembre-La Giunta regionale abruzzese, nel corso della sua ultima riunione, ha approvato, tra le altre cose, un provvedimento per riassegnare le economie derivanti dalla programmazione ...