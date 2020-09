Georgina Rodriguez mostra il brillocco. Ronaldo non ha proprio badato a spese. Ecco il suo valore (Di martedì 15 settembre 2020) Continua a far parlare di se la bellissima Georgina Roidriguez compagna del bravissimo calciatore Cristiano Ronaldo. La bellissima showgirl spagnola infatti è sempre sotto la luce dei riflettori, questa volta però grazie ad uno dei gesti più belli che può ricevere una donna. Questa volta però a far parlare di se non è stato il cartellino rimasto attaccato alla giacca il giorno del Festival di Venezia, ma un gioiello regalatogli dal suo amato compagno Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram/Georgina Rodriguez Il calciatore come sappiamo non bada ad alcuna spesa, spesso e volentieri infatti Ronaldo spende tantissimi soldi per i suoi “piccoli” vizi. Questa volta però invece di accontentare se stesso, ha deciso di rendere felice la sua ... Leggi su virali.video (Di martedì 15 settembre 2020) Continua a far parlare di se la bellissimaRoidriguez compagna del bravissimo calciatore Cristiano. La bellissima showgirl spagnola infatti è sempre sotto la luce dei riflettori, questa volta però grazie ad uno dei gesti più belli che può ricevere una donna. Questa volta però a far parlare di se non è stato il cartellino rimasto attaccato alla giacca il giorno del Festival di Venezia, ma un gioiello regalatogli dal suo amato compagno Cristiano. Foto: Instagram/Il calciatore come sappiamo non bada ad alcuna spesa, spesso e volentieri infattispende tantissimi soldi per i suoi “piccoli” vizi. Questa volta però invece di accontentare se stesso, ha deciso di rendere felice la sua ...

