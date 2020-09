Genova, primo giorno di scuola senza banchi. I bambini costretti a disegnare in ginocchio (Di martedì 15 settembre 2020) Genova, 15 set – Il primo giorno di scuola che si è rivelato una crasi tra Fantozzi e il Libro Cuore quello vissuto dai bambini dell’Istituto comprensivo del quartiere genovese di Castelletto, immortalati ieri mentre disegnavano inginocchiati usando le seggiole come base d’appoggio, in mancanza dei «banchi anti-Covid» che non erano stati consegnati in tempo. L’attacco di Toti La foto, che, inutile dirlo, ha fatto il giro del web, è stata diffusa su Facebook dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che l’ha corredata di una nota polemica nei confronti del ministro dell’Istruzione Azzolina: «Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese, che scrivono in ginocchio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 settembre 2020), 15 set – Ildiche si è rivelato una crasi tra Fantozzi e il Libro Cuore quello vissuto daidell’Istituto comprensivo del quartiere genovese di Castelletto, immortalati ieri mentre disegnavano inginocchiati usando le seggiole come base d’appoggio, in mancanza dei «anti-Covid» che non erano stati consegnati in tempo. L’attacco di Toti La foto, che, inutile dirlo, ha fatto il giro del web, è stata diffusa su Facebook dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che l’ha corredata di una nota polemica nei confronti del ministro dell’Istruzione Azzolina: «Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese, che scrivono in...

