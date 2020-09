(Di martedì 15 settembre 2020) Ladeiinginocchiati a terra che scrivevanoscattata ieri da una maestra era diventata virale, suscitando polemiche e reazioni. Oggi sonoi 250attesielementare Maria Mazzini a, nel quartiere di Castelletto. Maria Elisa Riboldi, responsabile dell’offerta formativa dell’istituto, aveva spiegato che la consegna era già fissata per la data di oggi. Tra le reazioni più indignate anche quella di Toti, che aveva condiviso l’immagine su Facebook. I genitori avevano preso le difese, spiegando al fattoquotidianoit che, pur di evitare di far slittare l’apertura di 48 ore per il ritardo nella consegna, ...

SkyTG24 : Genova, primo giorno di Scuola senza banchi: bambini costretti a studiare in ginocchio - matteosalvinimi : #Salvini: Il ministro Azzolina diceva che tutti i bambini avrebbero trovato le mascherine sui banchi di scuola, ad… - HuffPostItalia : A Genova mancano i banchi: bambini in ginocchio sulle sedie - jokervilma : Genova, bambini che scrivono sulle sedie: arrivati i 250 banchi alla scuola della foto - Il Fatto Quotidiano… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Genova, bambini che scrivono sulle sedie: arrivati i 250 banchi alla scuola della foto -

Ultime Notizie dalla rete : Genova bambini

"Il dirigente scolastico ha già spiegato. Credo che ci sia stata molta strumentalizzazione di quella foto!" Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a margine di un incontro a Ravenna su ...Infuria la polemica sulla foto dei bambini inginocchiati per terra che usano le sedie come banchi nella scuola primaria Mazzini di Genova. Stamattina sui social spunta una nuova foto, della stessa scu ...«Un’ingenuità, da parte dell’insegnante, far circolare quella foto: ma sbagliato e grave strumentalizzarla, strumentalizzando con essa soprattutto i bambini, in una giornata in cui avevamo riscontrato ...