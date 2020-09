Generare Arte Sociale: a Roma una settimana di incontri per operatori del teatro che aiutano il prossimo (Di martedì 15 settembre 2020) E’ iniziata ieri e terminerà il 20 settembre la settimana dedicata al teatro e all’Arte Sociale, nell’ambito del progetto G.A.S. (Generare Arte Sociale), nel più ampio piano europeo Restore dedicato al riconoscimento della figura dell’operatore di teatro Sociale. G.A.S (Generare Arte Sociale) è un’iniziativa autonoma, voluta da “Oltre le Parole o.n.l.u.s.” e “Dire Fare Cambiare”, che intende mettere in connessione e dialogo le realtà di Arte e teatro nel Sociale, le Istituzioni e i professionisti del settore, allo scopo di utilizzare le Arti come mezzo di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 settembre 2020) E’ iniziata ieri e terminerà il 20 settembre ladedicata ale all’, nell’ambito del progetto G.A.S. (), nel più ampio piano europeo Restore dedicato al riconoscimento della figura dell’operatore di. G.A.S () è un’iniziativa autonoma, voluta da “Oltre le Parole o.n.l.u.s.” e “Dire Fare Cambiare”, che intende mettere in connessione e dialogo le realtà dinel, le Istituzioni e i professionisti del settore, allo scopo di utilizzare le Arti come mezzo di ...

