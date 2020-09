Gazzetta: Milik alla Roma in cambio di 25 milioni (3 di prestito, 15 per cartellino e 7 di bonus) (Di martedì 15 settembre 2020) C’è l’accordo tra Roma e Napoli per il passaggio di Milik in giallorosso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che lo aveva annunciato già ieri sera. “I due club hanno raggiunto pure una sorta di accordo che prevede il pagamento di 3 milioni per il prestito, 15 per il cartellino più 7 di bonus per un totale di 25 milioni. Il Napoli avrebbe voluto anche il 10 per cento su un’eventuale rivendita del giocatore, ma la Roma si è opposta“. La chiusura della trattativa è vicina, ma manca ancora il sì del polacco. “Insomma la soluzione dell’operazione ormai è molto vicina, restano da capire le intenzioni del nazionale polacco. Lui è sempre lì, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020) C’è l’accordo trae Napoli per il passaggio diin giallorosso. Lo scrive ladello Sport, che lo aveva annunciato già ieri sera. “I due club hanno raggiunto pure una sorta di accordo che prevede il pagamento di 3per il, 15 per ilpiù 7 diper un totale di 25. Il Napoli avrebbe voluto anche il 10 per cento su un’eventuale rivendita del giocatore, ma lasi è opposta“. La chiusura della trattativa è vicina, ma manca ancora il sì del polacco. “Insomma la soluzione dell’operazione ormai è molto vicina, restano da capire le intenzioni del nazionale polacco. Lui è sempre lì, ...

