Gastón Ramírez | offerta dall’Hellas Verona | i dettagli

È delle ultime ore la notizia di un'importante offerta dell'Hellas Verona nei confronti di Gastón Ramírez. Si tratterebbe di un'esplicita richiesta di Ivan Juric, a seguito della quale la società avrebbe proposto al giocatore un contratto triennale dalle cifre considerevoli. Il trequartista uruguaiano rappresenterebbe, infatti, l'alternativa prescelta per rafforzare il collegamento tra centrocampo ed attacco della squadra scaligera. Gaston Ramirez (Getty Images)Ore decisive per l'accordo tra l'Hellas e Gaston Ramírez Si attendono nelle prossime ore gli sviluppi della trattativa annunciata in esclusiva da sampdorianews.net. Stando alle voci, l'Hellas Verona avrebbe messo sul piatto del trequartista un contratto triennale dalle cifre importanti.

