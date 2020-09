Gasly socio Aci Milano: 'Sognavo Monza guardando Schumacher' (Di martedì 15 settembre 2020) Un riconoscimento per la prima volta attribuito a un pilota, la tessera di socio onorario consegnata dall'Automobile Club di Milano a Pierre Gasly. Un'idea nata in Corso Venezia dopo la vittoria del ... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 settembre 2020) Un riconoscimento per la prima volta attribuito a un pilota, la tessera dionorario consegnata dall'Automobile Club dia Pierre. Un'idea nata in Corso Venezia dopo la vittoria del ...

SkySportF1 : .@PierreGASLY diventa socio onorario dell'@ACI_Italia #SkyMotori #F1 #Formula1 - Pakie : RT @SkySportF1: .@PierreGASLY diventa socio onorario dell'@ACI_Italia #SkyMotori #F1 #Formula1 - reidemai : RT @uzapelloni: Pierre #Gasly, l’unico milanese in #Formula1 socio onorario Aci Milano “Vincere a Monza lo sognavo da bambino” https://t.co… - reidemai : RT @pgfanbase: ???? Sky Italia - @PierreGASLY socio onorario ACI: 'Vittoria a Monza resterà sempre nel mio cuore' Gasly “Per me Monza è stato… - pgfanbase : RT @uzapelloni: Pierre #Gasly, l’unico milanese in #Formula1 socio onorario Aci Milano “Vincere a Monza lo sognavo da bambino” https://t.co… -