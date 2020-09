Galliani: «Club Serie A non possono spartirsi soldi dei fondi da soli» (Di martedì 15 settembre 2020) «I Club di Serie A si apprestano a creare una media company, per gestire con più profitto ed efficienza i diritti tv. E mi sta benissimo. Come vogliono dividere i soldi, invece, non mi va bene». Sono le parole di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, in una intervista a 'La Repubblica'.«Le 20 società di Serie A si preparano a cedere il 10 per cento delle quote della nuova società a fondi di private equity, che in cambio verseranno dei soldi. E vorrebbero spartirseli fra loro. Non ha senso. Non ne... Leggi su digital-news (Di martedì 15 settembre 2020) «IdiA si apprestano a creare una media company, per gestire con più profitto ed efficienza i diritti tv. E mi sta benissimo. Come vogliono dividere i, invece, non mi va bene». Sono le parole di Adriano, amministratore delegato del Monza, in una intervista a 'La Repubblica'.«Le 20 società diA si preparano a cedere il 10 per cento delle quote della nuova società adi private equity, che in cambio verseranno dei. E vorrebbero spartirseli fra loro. Non ha senso. Non ne...

