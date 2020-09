Funerali Maria Paola | lo striscione di Ciro | ' Ovunque sarai il mio cuore sarà con te'

(Di martedì 15 settembre 2020) LaPresse, Fiori, striscioni e tanta commozione all'esterno della chiesa di San Paolo Apostolo del Parco Verde di Caivano per idiGaglione, la giovane 22enne morta dopo essere ...

Tg3web : Si terranno nel pomeriggio a Caivano, in provincia di Napoli, i funerali di Maria Paola Gaglione, morta per essere… - giovannaconfal4 : RT @fanpage: Ultim'ora - Funerali Maria Paola Gaglione. Sono immagini strazianti - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Si sono celebrati oggi nella chiesa di San Paolo Apostolo, al parco Verde di #Caivano, i funerali di Maria Paola Gaglione. 'Ba… - izzoniram : RT @RaiNews: #MariaPaola Il parroco, don Patriciello: 'Adesso taccia l'odio' - frankeyboard68 : RT @SkyTG24: Si sono celebrati oggi nella chiesa di San Paolo Apostolo, al parco Verde di #Caivano, i funerali di Maria Paola Gaglione. 'Ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Funerali Maria

PAVIA. Nella discrezione che ne ha caratterizzato l’esistenza se ne è andato l’avvocato Andrea Astolfi. Aveva 72 anni, era un avvocato, un manager e un grande appassionato di cultura. E in tutte le su ...I Gaglione invitano la comunità Lgbt ai funerali di Maria Paola. L'ultimo messaggio di Ciro: "Ovunque sarai, il mio cuore sarà lì con te". “Correvamo solo verso la nostra libertà, o almeno credevamo d ...Applausi e tristezza a Caivano per i funerali di Maria Paola Gaglione, la 18enne morte nella notte tra venerdì e sabato scorsi dopo essere caduta da uno scooter inseguita dal fratello Michele che non ...