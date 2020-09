Funerali Maria Paola, lo striscione di Ciro fuori dalla chiesa: "Ti amerò oltre le nuvole" (Di martedì 15 settembre 2020) "Correvamo solo verso la nostra libertà, o almeno credevamo di farlo, verso la nostra piccola grande felicità. Ovunque sarai, il mio cuore sarà lì con te. Ti amerò oltre le nuvole. Ciro". E' previsto ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) "Correvamo solo verso la nostra libertà, o almeno credevamo di farlo, verso la nostra piccola grande felicità. Ovunque sarai, il mio cuore sarà lì con te. Tile". E' previsto ...

Tg3web : Si terranno nel pomeriggio a Caivano, in provincia di Napoli, i funerali di Maria Paola Gaglione, morta per essere… - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: Il dramma di #Caivano, attesa per i funerali di Maria Paola, Ciro la saluta per l'ultima volta: scortato dalla polizia n… - medicojunghiano : RT @Agenzia_Ansa: Il dramma di Caivano, oggi alle 16 i funerali di Maria Paola #ANSA - zazoomblog : Funerali Maria Paola gli zii: “Non siamo omofobi. Ciro ragazzo pericoloso” - #Funerali #Maria #Paola #siamo - medicojunghiano : RT @Agenzia_Ansa: Il dramma di #Caivano, attesa per i funerali di Maria Paola, Ciro la saluta per l'ultima volta: scortato dalla polizia n… -