Funerali Maria Paola, gli zii: “Non siamo omofobi. Ciro ragazzo pericoloso” (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Palloncini e fiori sotto la casa di Maria Paola Gagliano a pochi metri dalla Chiesa dove tra poco si celebrerà il funerale della giovane ragazza. Qui tra le palazzine di Caivano il dolore sembra mescolarsi in ogni cosa con la rabbia e la disperazione. Facce tirate e scure gli zii rompono il silenzio surreale. “Non è vero che in famiglia non volevamo Ciro perché era trans. Ma perché pensavamo fosse pericoloso per nostra nipote, era un ragazzo poco raccomandabile. Una cattiva frequentazione. Questa è la verità e la dovete raccontare” dicono venendoci incontro. È un giorno senza pace anche quello dell’ultimo abbraccio a Maria Paola. L'articolo Funerali ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Palloncini e fiori sotto la casa diGagliano a pochi metri dalla Chiesa dove tra poco si celebrerà il funerale della giovane ragazza. Qui tra le palazzine di Caivano il dolore sembra mescolarsi in ogni cosa con la rabbia e la disperazione. Facce tirate e scure gli zii rompono il silenzio surreale. “Non è vero che in famiglia non volevamoperché era trans. Ma perché pensavamo fosse pericoloso per nostra nipote, era unpoco raccomandabile. Una cattiva frequentazione. Questa è la verità e la dovete raccontare” dicono venendoci incontro. È un giorno senza pace anche quello dell’ultimo abbraccio a. L'articolo...

