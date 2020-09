Forza Italia, De Siano: “Pistone candidato Fi? Mi risulta ancora nella Lega” (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non c’è stato alcun contatto tra il consigliere municipale della lega Giuseppe Pistone e il Coordinamento regionale campano di Forza Italia e, pertanto, qualsiasi notizia di una sua adesione e ancor più di una sua possibile candidatura alla presidenza della Settima Municipalità di Napoli è destituita di fondamento”. Lo precisa il Coordinatore regionale di Forza Italia della Campania, il senatore Domenico De Siano, in relazione alle notizie sull’annunciata adesione di Giuseppe Pistone, consigliere della Lega della Settima Municipalità di Napoli, a Forza Italia. “Anzi”, sottolinea e conclude il senatore De Siano, “allo stato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non c’è stato alcun contatto tra il consigliere municipale della lega Giuseppe Pistone e il Coordinamento regionale campano die, pertanto, qualsiasi notizia di una sua adesione e ancor più di una sua possibile candidatura alla presidenza della Settima Municipalità di Napoli è destituita di fondamento”. Lo precisa il Coordinatore regionale didella Campania, il senatore Domenico De, in relazione alle notizie sull’annunciata adesione di Giuseppe Pistone, consigliere della Lega della Settima Municipalità di Napoli, a. “Anzi”, sottolinea e conclude il senatore De, “allo stato ...

msgelmini : Auguri al Presidente @berlusconi, grande combattente che mentre ha continuato a lavorare per il Paese e per… - forza_italia : Bentornato Silvio! - fattoquotidiano : NO AL TAGLIO DEI PARLAMENTARI Dalle Sardine fino a pezzi di Partito democratico e dell’universo dei partiti della… - LLartigiano : RT @bettape: Certo è strano I figli di quelli che votano lega, forza Italia, fratelli d'Italia hanno avuto un primo giorno di scuola da in… - v_senigallia : Roberto Belenchia (Forza Italia): 'Porterò in Consiglio le istanze dei cittadini' -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia Caliendo (Forza Italia) a Casorate. Ora tutto il centrodestra è con Cassani malpensa24.it CasaCorriere, Barbieri: «Il Sud ha grande forza, il South working saprà farla venire fuori»

«Credo fermamente che la ripresa dell’Italia, come sempre è successo, si potrà compiere solo partendo dal Sud». Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac, traccia le coordinate di uno svilupp ...

METEO: Tendenza PROSSIMO WEEKEND: tutte le ULTIME NOVITA'

TRA ANTICICLONE AFRICANO E LOCALI INFILTRAZIONI INSTABILI: l'attuale assetto barico sull'Europa vede una massiccia presenza dell'anticiclone africano, responsabile di caldo anomalo non solo sull'Itali ...

Riccardo Sacchi annuncia “I migliori anni”

Maceratese di nascita e di formazione, avvocato, Riccardo Sacchi è anche uno che la politica la fa per passione, quasi da sempre. Coordinatore provinciale di Forza Italia, è il capolista di Forza Ital ...

