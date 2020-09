Forte scossa di terremoto nell’estremo oriente russo | nella penisola di Kamchatka

pirata_21 : Volevo tranquillizzare tutti i genitori. I nostri bambini sono al sicuro a scuola esattamente come lo erano negli a… - annalisalisi072 : .....E se ci sono,con una forte scossa i frutti guasti cadranno!??Ciao Margot, grazie buona serata??????????? - RadioItaliaIRIB : Forte scossa di terremoto colpisce il Giappone - Anna94198447 : @MassimoMainard1 @Simona33060589 @SinCivEco @P_Animalista @europaverde_it Un partito animalista/antispecista è tutt… - IoNonLoSo09 : RT @zazoomblog: Forte scossa di terremoto in Cile magnitudo superiore a 6 [DATI e MAPPE] - #Forte #scossa #terremoto #magnitudo https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Forte scossa

Rai News

15 settembre 2020 Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 è stata registrata alle 15:41 ora locale (le 5:41 in Italia) sulla penisola della Kamcatka, nell'estremo oriente russo. Secondo i dati dell ...Un omicidio orribile ha scosso Buenos Aires, capitale dell'Argentina. Nelle prime ore di domenica una giovane, Micaela Sabrina Zalazar, è stata ricoverata all'ospedale Julio de Vedia in condizioni gra ...Il mercato di Fiorentina e Milan, in questa strana e lunga sessione estiva, è sicuramente legato a doppio filo. La presenza di Pioli, alcuni giocatori in uscita ...