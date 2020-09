Fondi Lega | l’avvocato di Di Rubba e Manzoni | “Estranei ai fatti Il Carroccio? Non c’entra con questo interrogatorio”

(Di martedì 15 settembre 2020) Parte dei soldi che per la Procura sono stati incassati in seguito alla vendita del capannone di Cormano a Lombardia Film Commission a un prezzo “gonfiato”, sarebbero semplicemente la commissione percepita per una compravendita immobiliare gestita da Andromeda. È questa una delle giustificazioni date oggi davanti al gip da Alberto Di, l’ex presidente di Lfc, finito ai domiciliari giovedì scorso nell’ambito dell’inchiesta milanese sui cosiddetti “della” che si intreccia con quella genovese sui 49 milioni di euro spariti. Di(uno dei commercialisti coinvolti nella vicenda) “hanno chiarito la loro posizione nei termini di estraneità agli illeciti che gli sono stati contestati”, ha affermato ...

fattoquotidiano : INCHIESTA FONDI LEGA, ECCO LE INTERCETTAZIONI Ghilardi, il bancario cacciato per i conti della Lega - HuffPostItalia : Fondi Lega, la teste Cappellini: 'Di Rubba uomo di fiducia di Salvini' - HuffPostItalia : Inchiesta fondi Lega, quei 19 milioni finiti a Cipro e alle Cayman - Noovyis : (Fondi Lega, l’avvocato di Di Rubba e Manzoni: “Estranei ai fatti. Il Carroccio? Non c’entra con questo interrogato… - RaffyB_68 : RT @fattoquotidiano: Fondi Lega, Fontana incredulo al giornalista: “Lei ha gli atti? È un reato, mi auguro che qualcuno avvisi la Procura…”… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Lega

Probabilmente alcuni di voi l’avranno già notato sulla propria bacheca di Facebook: da diversi giorni stanno apparendo post per il referendum sul taglio del parlamentari, pubblicati dalla pagina Iovot ...Spendere soldi non propri è il sogno di...beh, chiunque! Ed è su questo sogno che l'agenzia creativa MSCHF ha ideato Card V. Card, un vero e proprio conto bancario "multiplayer" che permette alle pers ...Se vogliamo sperare di evitare che le svariate centinaia di miliardi della Ue non si traducano in un tentativo più o meno goffo di abbuffata collettiva bisognerà prioritariamente dotarsi della capacit ...