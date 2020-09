Fondi Lega, la difesa del bancario: «Ho fatto tutto per amicizia». Di Rubba: «Incassato soldi leciti» (Di martedì 15 settembre 2020) «La banca non ha perso un centesimo, io non ho preso un soldo, l’ho fatto solo per amicizia e in buona fede». È quanto detto al telefono il 21 maggio scorso da Marco Ghilardi al contabile della Lega Alberto di Rubba, quest’ultimo tra i tre commercialisti arrestati per l’inchiesta su Lombardia Film Commission. All’epoca Ghilardi era direttore della filiale Ubi di Seriate, in provincia di Bergamo, e provava ad esporre le sue giustificazioni per le mancate segnalazioni di una serie di operazioni sospette sui conti di società di Di Rubba e dell’altro revisore del Carroccio Andrea Manzoni. Mancate segnalazioni per le quali in quel periodo il bancario doveva difendersi da contestazioni disciplinari che porteranno poi al suo ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020) «La banca non ha perso un centesimo, io non ho preso un soldo, l’hosolo pere in buona fede». È quanto detto al telefono il 21 maggio scorso da Marco Ghilardi al contabile dellaAlberto di, quest’ultimo tra i tre commercialisti arrestati per l’inchiesta su Lombardia Film Commission. All’epoca Ghilardi era direttore della filiale Ubi di Seriate, in provincia di Bergamo, e provava ad esporre le sue giustificazioni per le mancate segnalazioni di una serie di operazioni sospette sui conti di società di Die dell’altro revisore del Carroccio Andrea Manzoni. Mancate segnalazioni per le quali in quel periodo ildoveva difendersi da contestazioni disciplinari che porteranno poi al suo ...

