Fondi Lega, Fontana incredulo al giornalista: “Lei ha gli atti? È un reato, mi auguro che qualcuno avvisi la Procura…” (Di martedì 15 settembre 2020) “Leggere di indagini fondate sul nulla, sulle gole profonde, mi lascia abbastanza indifferente. Quando avrò letto gli atti farò valutazioni, ma non sulle chiacchiere”. Così il presidente della Regione Lombardia, attilio Fontana, ha risposto alle domanda se esiste una questione morale nella Lega, dopo l’arresto di tre commercialisti vicini al partito nell’ambito dell’inchiesta sull’acquisto di un immobile a prezzo ritenuto gonfiato da parte della Lombardia Film Commission nel 2017, quando governatore era Roberto Maroni. “È molto curioso che una persona debba fare valutazioni inchieste senza leggere atti giudiziari. atti che dovrebbe ero essere coperti da segreto istruttorio” ha risposto Fontana, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) “Leggere di indagini fondate sul nulla, sulle gole profonde, mi lascia abbastanza indifferente. Quando avrò letto glifarò valutazioni, ma non sulle chiacchiere”. Così il presidente della Regione Lombardia,lio, ha risposto alle domanda se esiste una questione morale nella, dopo l’arresto di tre commercialisti vicini al partito nell’ambito dell’inchiesta sull’acquisto di un immobile a prezzo ritenuto gonfiato da parte della Lombardia Film Commission nel 2017, quando governatore era Roberto Maroni. “È molto curioso che una persona debba fare valutazioni inchieste senza leggeregiudiziari.che dovrebbe ero essere coperti da segreto istruttorio” ha risposto, ...

fattoquotidiano : INCHIESTA FONDI LEGA, ECCO LE INTERCETTAZIONI Ghilardi, il bancario cacciato per i conti della Lega - HuffPostItalia : Fondi Lega, la teste Cappellini: 'Di Rubba uomo di fiducia di Salvini' - fattoquotidiano : Fondi Lega, l’ex direttore di banca ai pm: “Operazioni senza ragioni economiche mai viste prima in 30 anni di lavor… - isamiccoli52 : RT @serenel14278447: Fondi Lega, il rischio del processo immediato per i commercialisti. ?? - enniogiannascol : 19 milioni finiti a Cipro e alle Cayman. Fondi Lega, ecco la nuova pista dei Pm Italiani Siete complici di questi… -