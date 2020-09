Fondi della Lega: quei 19 milioni, forse, finiti a Cipro e alle Cayman (Di martedì 15 settembre 2020) Nuova puntata dell'inchiesta sui Fondi della Lega: questa volta le indagini della procura di Genova battono la pista di 19 milioni di euro scomparsi e le cui tracce portato soprattutto a Cipro e in ... Leggi su globalist (Di martedì 15 settembre 2020) Nuova puntata dell'inchiesta sui: questa volta le indaginiprocura di Genova battono la pista di 19di euro scomparsi e le cui tracce portato soprattutto ae in ...

