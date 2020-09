Follia Aouar, Lione a pezzi crolla a Montpellier (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA - Il Lione di Rudi Garcia crolla in casa del Montpellier e perde 2-1. La squadra dell'ex tecnico della Roma, dopo aver pareggiato 0-0 sul campo del Bordeaux , esce con zero punti dallo Stade de ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA - Ildi Rudi Garciain casa dele perde 2-1. La squadra dell'ex tecnico della Roma, dopo aver pareggiato 0-0 sul campo del Bordeaux , esce con zero punti dallo Stade de ...

