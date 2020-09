Follia all’Amburgo | Leistener aggredisce un tifoso in tribuna

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 15 settembre 2020) Deve aver giocato un brutto scherzo al difensore dell’ Amburgo, Toni, classe’ 90, l’eliminazione della sua squadra dalla Coppa di Germania da parte della Dinamo Dresda per 4-1. Al termine del match, mentre era impegnato a bordo campo in una intervista con una emittente televisiva,, forse per un insulto di troppo piovutogli addosso, è salito di corsa sugli spalti per aggredire un, scaraventandolo a terra dopo averlo afferrato per il collo. Soltanto l’ intervento degli steward, richiamati dagli spettatori, ha riportato la calma. Da notare che il difensore è nativo di Dresda ed ha militato nei gialloneri tra il 2010 e il 2014. Qualche settimana fa il passaggio all’Amburgo, che ora non esclude provvedimenti nei suoi confronti per la leggerezza commessa. Playout ...