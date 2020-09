Foggia, Reddito di cittadinanza anche a detenuti di stampo mafioso e familiari (Di martedì 15 settembre 2020) La Guardia di Finanza di Foggia ha denunciato 30 tra detenuti e rispettivi familiari che percepivano indebitamente il Reddito di cittadinanza. Trenta persone denunciate e una somma complessiva di circa 200 mila euro. E’ il risultato delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di Foggia, che ha così scoperchiato un sistema di malaffare che … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 15 settembre 2020) La Guardia di Finanza diha denunciato 30 trae rispettiviche percepivano indebitamente ildi. Trenta persone denunciate e una somma complessiva di circa 200 mila euro. E’ il risultato delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di, che ha così scoperchiato un sistema di malaffare che … L'articolo proviene da leggilo.org.

