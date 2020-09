Corriere : Incassavano il reddito di cittadinanza, ma erano detenuti nel carcere di Foggia - repubblica : Foggia, scoperti 30 mafiosi che percepivano reddito di cittadinanza - repubblica : Foggia, scoperti 30 mafiosi che percepivano reddito di cittadinanza [aggiornamento delle 10:14] - SkyTG24 : Foggia, reddito di cittadinanza a detenuti e familiari: denunciati 30 'furbetti' - augusto_amato : Boom del reddito di cittadinanza con il lockdown. E crescono le truffe: a Foggia lo prendevano trenta detenuti -

La Guardia di Finanza di San Severo, in provincia di Foggia, ha scoperto e denunciato 30 persone che percepivano il reddito di cittadinanza pur non avendone il diritto oppure avendone un diritto parzi ...MARSALA (TP) – A Marsala sono operative le paline, dieci in totale, dislocate lungo il percorso servito dalla Circolare che indicano l’attesa per il passaggio del mezzo pubblico e consentono anche di ...Nonostante fossero in carcere, chi per associazione mafiosa, chi per rapina, chi per droga e chi per tentato omicidio, percepivano il reddito di cittadinanza. Denunciate trenta persone dalla guardia d ...