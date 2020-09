Flavia Vento lascia la casa del Grande Fratello Vip 5 | è il quarto ritiro in 4 reality show

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Nelle prime 24 ore diVip 5, è successo di tutto.In ordine di tempo, Tommaso Zorzi ha dovutore momentaneamente laa causa della febbre, che ha avvertito nelle ultime ore, e per sottoporsi ad ulteriori controlli medici, Fausto Leali ha tessuto le lodi di Benito Mussolini, dichiarando un classico ossia che "ha fatto anche cose buone", a Pomeriggio Cinque, invece, durante un collegamento con la, la contessa Patrizia De Blanck è apparsa praticamente nuda per qualche secondo e ora,, si è ritirata,ndo ladi Cinecittà.ladel...

Flavia Vento ha abbandonato il Gf Vip. In molti avevano pronosticato un suo abbandono nel corso del reality show, visto che già in passato ha abbandonato spesso e volentieri. Ma chissà se almeno uno t ...Flavia Vento non ha resistito e dopo solo 24 ore ha deciso di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello. La giovane era già entrata in crisi in mattinata I suoi compagni di avventura ha ...Alfonso Signorini e Barbara D’Urso si sono mandati frecciate velenosette sulla qualità degli ospiti delle rispettive trasmissioni. Ha iniziato il direttore di Chi e conduttore del reality: “Sono lonta ...