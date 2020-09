Flavia Vento lascia il GF VIP – Video

(Di mercoledì 16 settembre 2020)il GF Vip 5ha abbandonato (pure) il Grande Fratello VIP. E ti pareva! L’uscita della showgirl dalla casa di Cinecittà, avvenuta poco dopo la mezzanotte, era stata anticipata da una giornata piuttosto movimentata, nella quale la bionda concorrente era scoppiata in lacrime al pensiero dei suoi sette cani, che sentirebbero la sua mancanza! Ecco il momento dell’uscita didal #GFVip 5. Ha abbandonato qualunque reality al quale abbia partecipato. Ma mai così velocemente.https://t.co/AIouzHiePA pic.twitter.com/SfV2uPdVwW — Davide Maggio (@davidemaggio) September 16, 2020 Lanon è certo nuova agli abbandoni dei reality, anzi è una specialista del genere: la ...

trash_italiano : FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - GrandeFratello : Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali. - davidemaggio : Ecco il momento dell'uscita di Flavia Vento dal #GFVip 5. Ha abbandonato qualunque reality al quale abbia partecip… - repubblica : Flavia Vento abbandona la casa dopo 24 ore. Sui social: 'È durata quanto una storia Instagram' - benedettaspo : RT @trash_italiano: FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP -

Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello VIP 5 ieri per tutta la giornata sa che Flavia Vento, sin dal mattino, al suo risveglio, ha manifestato la volontà di lasciare la casa. Flavia ha pianto a ...Anche questa volta, Flavia Vento ha deciso di abbandonare un reality show. Ed infatti, stanotte la showgirl ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip per correre dai suoi cani. Già nel pomeriggio, a ...Patrizia De Blanck show al Grande Fratello Vip 2020. La contessa sbotta mentre Flavia Vento è in confessionale: “Levatela dal caz*o”. Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip 2020 – Screenshot da vid ...