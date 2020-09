Flavia Vento già in crisi al GF VIP 5 in lacrime: vuole lasciare la casa (Di martedì 15 settembre 2020) Inizia tra le lacrime la mattina di Flavia Vento nella casa del Grande Fratello VIP 5. Il primo giorno è già una valle di lacrime. La soubrette è entrata nella casa del reality poche ore fa ma a quanto pare, vuole già uscire! Il motivo? Se ne parla anche nella puntata di Mattino 5 con un collegamento in diretta: Federica Panicucci si chiede come mai Flavia voglia andare via. E alla fine ecco che si scopre il motivo: a Flavia mancano moltissimo i suoi cani ed è preoccupata che possano stare poco bene senza di lei. La Vento, nella clip di presentazione di ieri, aveva spiegato di essere single, di non avere un uomo da oltre 10 anni ma di essere più che felice al fianco dei suoi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 settembre 2020) Inizia tra lela mattina dinelladel Grande Fratello VIP 5. Il primo giorno è già una valle di. La soubrette è entrata nelladel reality poche ore fa ma a quanto pare,già uscire! Il motivo? Se ne parla anche nella puntata di Mattino 5 con un collegamento in diretta: Federica Panicucci si chiede come maivoglia andare via. E alla fine ecco che si scopre il motivo: amancano moltissimo i suoi cani ed è preoccupata che possano stare poco bene senza di lei. La, nella clip di presentazione di ieri, aveva spiegato di essere single, di non avere un uomo da oltre 10 anni ma di essere più che felice al fianco dei suoi ...

GrandeFratello : Signore e signori, nella Casa di #GFVIP sta per entrare Flavia Vento! E la sua personalità è molto più complessa di… - MarioManca : Immagino che Barbara D'Urso in questo momento si stia facendo una grassa risata: ora potrà tirare fuori Flavia Vent… - emifreal : Flavia vento farà la fine di Pamela prati ne sono sicura????????????????????????#GFVIP - Salsedyne : RT @Viperissima_: Vi immaginate Brosio in salotto che prega con Flavia Vento e la contessa che passa gridando cazzo per la qualsiasi cosa?… - heythreshold : flavia: 'non sono io che non ce la faccio più, sono i miei cani, lo sento' flavia vento che comincia a preparare l'abbandono #gfvip -