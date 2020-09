Fiorentina, Commisso: «Chiesa? Speriamo bene, ma leggo troppe fake news» (Di martedì 15 settembre 2020) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha analizzato il momento della compagine viola dopo il suo ritorno in Italia Stadio, mercato e tanto altro. Ma soprattutto Federico Chiesa. Rocco Commisso è tornato in Italia dopo sette mesi, ecco le parole del presidente della Fiorentina riportate da firenzeviola.it: «leggo troppe fake news, anche oggi.Condivido quanto ha detto Pradè: abbiamo una squadra già fatta, poi se avremo l’opportunità faremo qualcosa, ma ci sono ancora venti giorni». BORJA VALERO E BONAVENTURA – «Borja Valero ancora non l’ho visto, Bonaventura invece ha bisogno di più preparazione fisica. Amrabat mi è piaciuto, e peccato che sabato non ci ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Rocco, presidente della, ha analizzato il momento della compagine viola dopo il suo ritorno in Italia Stadio, mercato e tanto altro. Ma soprattutto Federico. Roccoè tornato in Italia dopo sette mesi, ecco le parole del presidente dellariportate da firenzeviola.it: «, anche oggi.Condivido quanto ha detto Pradè: abbiamo una squadra già fatta, poi se avremo l’opportunità faremo qualcosa, ma ci sono ancora venti giorni». BORJA VALERO E BONAVENTURA – «Borja Valero ancora non l’ho visto, Bonaventura invece ha bisogno di più preparazione fisica. Amrabat mi è piaciuto, e peccato che sabato non ci ...

