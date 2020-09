Fiorentina | Bonaventura | “L’obiettivo è l’Europa”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 15 settembre 2020) Giacomosi presenta alla corte dellacarico e voglioso di scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Una carriera condizionata si da infortuni pesanti, ma anche da momenti positivi come i primi anni a Milano o all’Atalanta. Nella conferenza stampa di presentazione, l’ex rossonero è deciso di voler conquistare immediatamente i tifosi viola. Per lui la scelta di Firenze non è stata assolutamente difficile: “Finito il campionato ho avuto un po’ di richieste, ma ho preso tempo. Invece mentre ero in Nazionale mi è stata prospettata l’ipotesi di venire allae ho detto subito di sì. Fisicamente sto bene, mi sono sempre allenato e per me si tratta di una nuova sfida“. Nemmeno la numerosa presenza di centrocampisti viola spaventa ...