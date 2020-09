Finisce la fuga di Johnny lo Zingaro. La polizia lo ha arrestato in un casolare (Di martedì 15 settembre 2020) AGI - Non è andato lontano Giuseppe Mastini, noto come Johnny lo Zingaro, che ha percorso solo una decina di chilometri dal giorno della sua evasione dal carcere di Bancali a Sassari. L'ergastolano è stato trovato in località Zuari, nelle campagne del Sassarese, in una zona compresa tra la periferia della città e la zona di San Michele di Plaianu. L'area è attraversata dalla strada Buddi Buddi che porta verso la spiaggia cittadina di Platamona. Evaso, come nei casi precedenti, per questioni sentimentali, Matini è stato catturato alle 8,15 di martedì mattina. Con lui non c'era la donna, per la quale non sarebbe tornato nel carcere di Bancali dopo il permesso premio dello scorso 6 settembre, ma Lorenzo Panei, pregiudicato di 51 anni, proprietario del ... Leggi su agi (Di martedì 15 settembre 2020) AGI - Non è andato lontano Giuseppe Mastini, noto comelo, che ha percorso solo una decina di chilometri dal giorno della sua evasione dal carcere di Bancali a Sassari. L'ergastolano è stato trovato in località Zuari, nelle campagne del Sassarese, in una zona compresa tra la periferia della città e la zona di San Michele di Plaianu. L'area è attraversata dalla strada Buddi Buddi che porta verso la spiaggia cittadina di Platamona. Evaso, come nei casi precedenti, per questioni sentimentali, Matini è stato catturato alle 8,15 di martedì mattina. Con lui non c'era la donna, per la quale non sarebbe tornato nel carcere di Bancali dopo il permesso premio dello scorso 6 settembre, ma Lorenzo Panei, pregiudicato di 51 anni, proprietario del ...

