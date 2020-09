Finanziere di Palazzo Chigi arrestato: picchia e morde i poliziotti (Di martedì 15 settembre 2020) Calci, pugni e persino morsi. Così avrebbe reagito un militare della Guardia di Finanza al quale i colleghi della polizia di Stato, durante un normale controllo, avevano chiesto i documenti per identificarsi. La storia la racconta, accaduta a Roma, il quotidiano Il Messaggero. E il fatto che suscita subito interesse è che il Finanziere lavori da anni distaccato presso gli uffici di Palazzo Chigi, sede del governo. L’uomo si sarebbe qualificato come “figlio di un alto dirigente”, minacciando anche di morte i poliziotti. Finito di fronte al giudice per resistenza a pubblico ufficiale si è giustificato così: “Soffro di bipolarismo”. La reazione furiosa del Finanziere durante un controllo Secondo quanto ricostruito dal quotidiano romano Il ... Leggi su newspad (Di martedì 15 settembre 2020) Calci, pugni e persino morsi. Così avrebbe reagito un militare della Guardia di Finanza al quale i colleghi della polizia di Stato, durante un normale controllo, avevano chiesto i documenti per identificarsi. La storia la racconta, accaduta a Roma, il quotidiano Il Messaggero. E il fatto che suscita subito interesse è che illavori da anni distaccato presso gli uffici di, sede del governo. L’uomo si sarebbe qualificato come “figlio di un alto dirigente”, minacciando anche di morte i. Finito di fronte al giudice per resistenza a pubblico ufficiale si è giustificato così: “Soffro di bipolarismo”. La reazione furiosa deldurante un controllo Secondo quanto ricostruito dal quotidiano romano Il ...

