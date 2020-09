Fifa, il piano di Infantino che potrebbe cambiare il calcio (Di martedì 15 settembre 2020) La Fifa starebbe pensando ad un piano che cambierebbe radicalmente il calcio mondiale. In particolare, il suo Presidente, Gianni Infantino, durante il viaggio della settimana scorsa a Roma, lo ha fatto chiaramente intendere, allo scopo di aumentare l’interesse del pubblico verso il calcio e ha avrebbe intenzione di discuterne con tutte le federazioni prima dell’inizio dei Mondiali in Qatar, previsti nel dicembre del 2022. L’ idea di Infantino consisterebbe nell’ introdurre i playoff, già proposti dal Presidente della Figc, Gabriele Gravina, dyrante il periodo del lockdown. Si tratterebbe di un campionato a girone unico, senza match di andata e ritorno, seguito poi da una seconda fase ad eliminazione diretta. Una formula che garantirebbe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 15 settembre 2020) Lastarebbe pensando ad unche cambierebbe radicalmente ilmondiale. In particolare, il suo Presidente, Gianni, durante il viaggio della settimana scorsa a Roma, lo ha fatto chiaramente intendere, allo scopo di aumentare l’interesse del pubblico verso ile ha avrebbe intenzione di discuterne con tutte le federazioni prima dell’inizio dei Mondiali in Qatar, previsti nel dicembre del 2022. L’ idea diconsisterebbe nell’ introdurre i playoff, già proposti dal Presidente della Figc, Gabriele Gravina, dyrante il periodo del lockdown. Si tratterebbe di un campionato a girone unico, senza match di andata e ritorno, seguito poi da una seconda fase ad eliminazione diretta. Una formula che garantirebbe ...

periodicodaily : Fifa, il piano di Infantino che potrebbe cambiare il calcio - napolista : Repubblica: il piano della Fifa per i playoff nei campionati nazionali - ilNapolista - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: La #Fifa studia la rivoluzione: play-off e non solo, il piano di #Infantino - clubdoria46 : Gironi unici e #playoff: il piano della #Fifa per rilanciare il calcio - toda022 : Il piano della #Fifa per i campionati nazionali: una sola partita tutti contro tutti. L'obiettivo: tornei meno lung… -