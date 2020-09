Fifa 21: i migliori tiratori di punizioni (Di martedì 15 settembre 2020) A poche settimane dall’uscita di Fifa 21 è arrivato il momento di scoprire i ratings overall ufficiali con le valutazioni dei migliori calciatori presenti nel gioco: a partire da giovedì 20 settembre EA Sports ha iniziato a svelare le statistiche ufficiali dei migliori giocatori della modalità Fifa Ultimate Team Nelle immagini che seguono ecco alcune … L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di martedì 15 settembre 2020) A poche settimane dall’uscita di21 è arrivato il momento di scoprire i ratings overall ufficiali con le valutazioni deicalciatori presenti nel gioco: a partire da giovedì 20 settembre EA Sports ha iniziato a svelare le statistiche ufficiali deigiocatori della modalitàUltimate Team Nelle immagini che seguono ecco alcune … L'articolo proviene da FUT Universe.

Settembre è sempre un mese speciale per gli appassionati di sport in quanto di solito ciò significa che una nuova iterazione della loro simulazione preferita è finalmente disponibile per una nuova sta ...

LE IDEE - Fifa, il calcio del futuro secondo Infantino: playoff contro la noia, ecco i dettagli

NAPOLI - Dopo il 2022 il mondo del calcio potrebbe subire una rivoluzione: questa la clamorosa indiscrezione lanciata da Repubblica che spiega come la Fifa, capeggiata dal suo presidente Gianni Infant ...

Match fixing nel calcio, patto di ferro fra Fifpro e Fifa per combatterlo

Fifpro e Fifa stipulano un accordo di collaborazione per affrontare il match fixing nel calcio grazie all'App Red Button per la segnalazione anonima delle partite truccate. La Fédération International ...

