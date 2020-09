Fiamme sulle colline della provincia salernitana: rogo ad Oliveto Citra (Di martedì 15 settembre 2020) Nuovi incendi nel salernitano: Fiamme minacciano colline a Baronissi e Sarno 14 settembre 2020 Ancora Fiamme e cenere sulle colline della provincia salernitana. Dopo gli incendi che hanno devastato ... Leggi su salernotoday (Di martedì 15 settembre 2020) Nuovi incendi nel salernitano:minaccianoa Baronissi e Sarno 14 settembre 2020 Ancorae cenere. Dopo gli incendi che hanno devastato ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme sulle Fiamme nella notte, distrutte due auto BrindisiOggi Trenta ettari di castagneto in fiamme sulla montagna di Mongrassano

MONGRASSANO - Sono una trentina gli ettari di castagneto andati in fiamme nella montagna di Mongrassano. Ad essere interessata dal rogo l’area di confine sovrastante il territorio comunale di Mongrass ...

Cerzeto, castagneti in fiamme. Impegnati mezzi aerei per domare l’incendio

CERZETO - Un incendio di vaste proporzioni sta divampando in queste ore tra le montagne di Mongrassano e Cerzeto. Ad essere interessata dalle fiamme l’area di confine sovrastante il territorio comunal ...

Incendi a Sarno, piove cenere fino nei Paesi Vesuviani: i Canadair non bastano

Peggiorano gli incendi sulle pinete e sulla montagna di Sarno. Canadair ed elicotteri sono impegnati da ore anche questa mattina, ma al momento non riescono ancora ad avere la meglio sulle fiamme che ...

