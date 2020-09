Ferragni & Co siate coerenti: chiedete la cancellazione della Mostra “fascista” di Venezia (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 Set – Sembra una vita fa, quella pre – Covid. Ancora si poteva partecipare in massa alla Mostra del Cinema di Venezia, le influencer facevano le influencer e i mariti delle influencer facevano i cantanti. Ora tutto ciò è solo un lontano ricordo: stare a forza rintanati in casa ci ha “costretti” anche sui social ad alzare il tiro per tenere alta l’attenzione. Così succede che per influencer e cantanti s’innesti la pericolosa tendenza a voler fare i tuttologi e la Ferragni ci allerti sul pericolo fascista quando il fascismo non c’è più da 75 anni. Sapete cosa c’è, ancora, del Fascismo? La Mostra del Cinema di Venezia. Ma la Ferragni lo sa? A giudicare dai suoi post ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 Set – Sembra una vita fa, quella pre – Covid. Ancora si poteva partecipare in massa alladel Cinema di, le influencer facevano le influencer e i mariti delle influencer facevano i cantanti. Ora tutto ciò è solo un lontano ricordo: stare a forza rintanati in casa ci ha “costretti” anche sui social ad alzare il tiro per tenere alta l’attenzione. Così succede che per influencer e cantanti s’innesti la pericolosa tendenza a voler fare i tuttologi e laci allerti sul pericolo fascista quando il fascismo non c’è più da 75 anni. Sapete cosa c’è, ancora, del Fascismo? Ladel Cinema di. Ma lalo sa? A giudicare dai suoi post ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferragni & Chiara Ferragni, a Venezia il Leone d Oro per «l impegno civico» Vanity Fair Italia Leone d'Oro a Chiara Ferragni, supporter delle bellezze italiane

L'influencer a Venezia ha ricevuto il premio dal sindaco della città "per l'impegno civico dimostrato in questo periodo di emergenza ricordando le bellezze di cui l’arte, la cultura e la tradizione it ...

L’altra domenica dei Vip sul lago

In questo weekend a tutto sole e follower i Ferragnez - già da venerdì (instagram docet) al Grand Hotel Tremezzo - sono stati decisamente in buona compagnia. Forte dei suoi 21 milioni di follower, Chi ...

Scritta d'amore sul muro del cimitero, l'appello del prete alla fidanzata: «Mollalo»

Fine della storia d'amore. Sul muro del cimitero di Cellatica, un paesone del bresciano, è apparsa nei giorni scorsi la seguente scritta: «Vuoi essere la luce dei miei occhi ...

