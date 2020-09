Fca e Psa, riviste le clausole del matrimonio. Il dividendo distribuito sarà più basso (Di martedì 15 settembre 2020) Aveva lasciato perplessi osservatori e politici la distribuzione del dividendo speciale che FCA aveva annunciato insieme al matrimonio con PSA e confermato in concomitanza con l’ottenimento di un prestito da 6,3 miliardi di euro a garanzia statale. Ora, però, il nuovo scenario economico globale innescato dalla pandemia ha spinto il gruppo italoamericano e quello francese – che concluderanno il processo di fusione paritetica entro il primo trimestre del 2021 – a rivedere alcuni dettagli dell’accordo vincolante che porterà alla nascita del gruppo Stellantis, il nuovo colosso dell’automobile. Ecco quindi che il dividendo straordinario in questione verrà sensibilmente ridimensionato, passando dai 5,5 miliardi di euro inizialmente preventivati a 2,9 miliardi. Dal canto loro i francesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Aveva lasciato perplessi osservatori e politici la distribuzione delspeciale che FCA aveva annunciato insieme alcon PSA e confermato in concomitanza con l’ottenimento di un prestito da 6,3 miliardi di euro a garanzia statale. Ora, però, il nuovo scenario economico globale innescato dalla pandemia ha spinto il gruppo italoamericano e quello francese – che concluderanno il processo di fusione paritetica entro il primo trimestre del 2021 – a rivedere alcuni dettagli dell’accordo vincolante che porterà alla nascita del gruppo Stellantis, il nuovo colosso dell’automobile. Ecco quindi che ilstraordinario in questione verrà sensibilmente ridimensionato, passando dai 5,5 miliardi di euro inizialmente preventivati a 2,9 miliardi. Dal canto loro i francesi ...

