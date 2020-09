Farmaci | Locatelli Bambino Gesù | Su terapie avanzate ancora nodi da affrontare

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - Le, tra cui le Car-t "rappresentano l'avanguardia della medicina personalizzata e cambieranno lo scenario terapeutico per numerose patologie ematologiche, sia geneticamente determinate sia neoplastiche, ma è chiaro che c'èda lavorare su alcuni aspetti". Lo ha sottolineato Franco, direttore Oncoematologia dell'ospedale pediatrico; di Roma, nel suo intervento come relatore del webinar ', il futuro è già qui', promosso da Istituto superiore di sanità e da Assobiotec-Federchimica, l'Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie.ha evidenziato alcuni dei temi 'caldi' che ...