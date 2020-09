Fares alla Lazio | domani le visite mediche

(Di martedì 15 settembre 2020)– Lasi muove sul mercato. Dopo aver perfezionato l’acquisto di Muriqi dal Fenerbahce il club biancoceleste è riuscito a sbloccare la trattativa per l’esterno della Spal,. L’esterno classe 1996 diventerà presto un giocatore della Laizo. Nella mattinata di mercoledì sono previste le, che precederanno la firma del contratto. Le difficoltà delle ultime settimane erano nate nel momento in cui la Spal chiedeva 10-11 milioni senza contropartite tecniche, difficili da individuare fra i giocatori dellaanche per l’onerosità dell’ingaggio. Da lì l’attesa di una chiamata da parte del club di Lotito per ...

AlfredoPedulla : #Fares alla #Lazio: accordo totale con la #Spal. Operazione da 8 milioni più 2 di bonus. Atteso già domani a #Roma @tvdellosport - PaceEBeneSempre : @liidsss @MarcoVBava @__Marchi94__ @A_Sta_ @FCBeijingGuoan Escalante quindi diventa un problema se la campagna acqu… - Aquila6811 : RT @LazioNews1900: Finalmente il giorno è arrivato, domani toccherà anche a #Fares sottoporsi alle visite mediche, fissate presso la Clinic… - LazioNews1900 : Finalmente il giorno è arrivato, domani toccherà anche a #Fares sottoporsi alle visite mediche, fissate presso la C… - PietroPinelli : Domani alle 8 visite mediche per Fares. Benvenuto alla Lazio -

15.09 13:15 - MERCATO - Cammaroto svela a "NM": "Il Napoli non fa sconti per Koulibaly, l'ipotesi che rimanga non va esclusa, Milik in direzione Roma, Deulofeu è sempre più vicino, per il centrocampo ...Il conto alla rovescia è iniziato. Sabato 19 e domenica 20 settembre scatta il campionato di Serie A. È la prima giornata del torneo post coronavirus e di una stagione che inizia tra molte incognite, ...(ANSA) - ROMA, 15 SET - Mohamed Fares svolgerà le visite mediche per la Lazio domani alla clinica Paideia. L'esterno sinistro Franco-algerino arriva dalla Spal. (ANSA).