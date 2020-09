Famiglia reale | i nomignoli che si danno in privato

(Di martedì 15 settembre 2020) Non ci crederete, ma anche la Regina Elisabetta ne ha uno ed è davvero imbarazzante. Ecco quali sono tutti idei membri della. Lo sappiamo, è sconcertante, ma anche divertente sapere che anche la Regina Elisabetta ha un nomignolo e quando lo sentirete non potrete fare a meno di sorridere. Sono molto distanti da noi e dal nostro stile di vita, questo è vero, ma… da adesso ci sembreranno più vicini di quanto potessimo immaginare. Siete curiosi di sapere qual è il nomignolo che è stato affibbiato alla Regina Elisabetta? Ecco un piccolo indizio: si tratta di un vegetale. Avete capito bene, il soprannome della sovrana d’Inghilterra è “Cabbage”, che tradotto vuol dire “Cavoletto”. Chiaramente è difficile che ...

Chissà che effetto fa al principe Harry d’Inghilterra festeggiare il compleanno, il 36esimo, come un ricco californiano qualsiasi: in una bella villa di Santa Barbara, assieme alla moglie Meghan Markl ...Harry compie 36 anni, è nato infatti il 15 settembre 1984. Questo è il primo compleanno che festeggia dopo il divorzio dalla Famiglia Reale. Ma, nonostante la Megxit, Kate Middleton, William, Carlo, C ...Oggi il principe Harry compie 36 anni e sta trascorrendo questo giorno con Meghan Markle, lontano dalla sua famiglia. Dopo aver imboccato la strada della 'Megxit', si è trasferito negli Stati Uniti ri ...