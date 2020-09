F1 Renault, Alonso potrebbe provare la macchina già nel 2020 (Di martedì 15 settembre 2020) ENSTONE - " Le cose stanno cambiando ovviamente. L'idea iniziale era che lui, Alonso, provasse la macchina quando fosse stato possibile. Ma adesso crediamo che abbia una gran voglia di provare la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) ENSTONE - " Le cose stanno cambiando ovviamente. L'idea iniziale era che lui,, provasse laquando fosse stato possibile. Ma adesso crediamo che abbia una gran voglia dila ...

Ultime Notizie dalla rete : Renault Alonso Renault discute con la FIA per fare un test con Alonso nel 2020 Motorsport.com Italia F1 | Ricciardo sfiora l’impresa al Mugello, Renault sogna

Al Mugello abbiamo assistito ad un’altra grande prestazione di Daniel Ricciardo e della Renault. Nel GP di Toscana l’australiano è stato in zona podio per circa metà gara. La Renault continua a sorrid ...

Alonso pronto a tornare subito su una F1. FIA e Renault sono in trattativa

Il ritorno in pista di Alonso potrebbe avvenire ben prima del 2021. Secondo indiscrezioni la Renault ne starebbe discutendo con la FIA. Il messaggio è arrivato forte e chiaro. Disputare le prime liber ...

Alpine Endurance Team, il team francese passa in LMP1

Alpine, a partire dalla stagione 2021, lancia la sfida ai vertici del WEC. Il marchio francese ha presentato il nuovo programma sportivo con il quale ha ufficializzato la decisione di salire di livell ...

