F1, la Fia perdona Hamilton: nessuna indagine per la maglietta indossata al Mugello (Di martedì 15 settembre 2020) La Fia, riferisce BBC Sport, ha deciso di non aprire un'indagine sulla maglietta indossata dal pilota Mercedes sul podio al Mugello, benché colta alla sprovvista dal gesto. Sulla t-shirt Hamilton esortava ad "arrestare i poliziotti che hanno ucciso Breonna Taylor". Un portavoce della Fia ha riferito che un'indagine è stata esclusa. Scrivendo su Instagram Hamilton ha ringraziato "quelli di voi che continuano a sostenermi e dimostrarmi amore, ve ne sono davvero grato". Quindi ha aggiunto: "Questo è un viaggio nel quale dobbiamo unirci e sfidare il mondo a tutti i livelli di ingiustizia, non solo razziale". La Taylor era una donna di colore che, lo scorso marzo, fu uccisa dalla polizia con otto colpi di ...

