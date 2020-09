Ex Embraco, il piano del Mise: “Dal 2022 un polo di compressori per frigoriferi”. Invitalia cerca nuovi investitori dopo il flop Ventures (Di martedì 15 settembre 2020) Un polo integrato dei compressori – motori – per frigoriferi domestici e commerciali. E’ il nuovo sogno dei lavoratori dell’ex Embraco, reduci dalla beffa di Ventures Srl che negli ultimi due anni invece di investire ha prosciugato le casse aziendali e non ha fatto lavorare nessuno dei 400 operai del sito di Riva di Chieri, ora in cassa integrazione. Il progetto è stato presentato in prefettura a Torino dalla sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessandra Todde. I tempi però sono lunghi – si parla di ripresa della produzione nel 2022 – e ci sono molte incognite nel futuro della Italcomp, la nuova società che nascerà dalla fusione tra la ex Embraco di Riva di Chieri e la Acc di Mel, in provincia di Belluno. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Unintegrato dei– motori – per frigoriferi domestici e commerciali. E’ il nuovo sogno dei lavoratori dell’ex, reduci dalla beffa diSrl che negli ultimi due anni invece di investire ha prosciugato le casse aziendali e non ha fatto lavorare nessuno dei 400 operai del sito di Riva di Chieri, ora in cassa integrazione. Il progetto è stato presentato in prefettura a Torino dalla sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessandra Todde. I tempi però sono lunghi – si parla di ripresa della produzione nel– e ci sono molte incognite nel futuro della Italcomp, la nuova società che nascerà dalla fusione tra la exdi Riva di Chieri e la Acc di Mel, in provincia di Belluno. La ...

